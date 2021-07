AEX duikt onder 720 punten door verkoopgolf

Rond 14.30 uur noteert de AEX-index 2,4% lager op 718,8 punten. De beursgraadmeter zette woensdag nog een record neer bij een stand van 747,35 punten. De AMX daalt vandaag 2,7% naar 1006,8 punten. De koersenborden in Londen (-2,2%), Parijs (-2,4%) en Frankfurt (-2,6%) kleuren eveneens behoorlijk rood.

„De koersen gaan vandaag over een breed front omlaag”, constateert vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). De stemming op de financiële markten wordt onder meer gedrukt door groeiende zorgen over de Deltavariant van het coronavirus. „Het virus zal wat langer bij ons zijn dan we begin dit jaar hadden verwacht. Maar het gaat niet zo’n impact hebben als vorig jaar”, zegt Van Schie.

Ook de lagere olieprijs zet de koersen onder druk. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie vanaf augustus met 400.000 vaten per dag te verhogen.

’Sentiment te optimistisch’

Van Schie vindt het sentiment op de beurzen trouwens al langer te optimistisch en is daarom sinds begin deze maand onderwogen op aandelen. Dat is voor het eerst sinds maart 2020. De vermogensbeheerder heeft zijn positie in vastgoedfondsen en Aziatische bedrijfsobligaties wel uitgebreid.

Ook elders staan de aandelenmarkten op verlies. De Nikkei in Tokio sloot vanochtend 1,3% lager onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven en olieproducenten. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag bijna 1% in het rood. Op Wall Street komt de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting 1,5% lager uit de startblokken. Voor techbeurs Nasdaq wordt een 1% lagere opening voorzien. Beleggers zijn er in de ban van onlinevergaderdienst Zoom, die de Amerikaanse branchegenoot Five9 overneemt voor $14,7 miljard.

Beleggers op Beursplein 5 zijn deze week tevens gericht op de kwartaalcijfers van ASML, Unilever, AkzoNobel en Signify. Daarnaast geeft de ECB op donderdag een inkijkje in het monetaire beleid. Onlangs wijzigde de centrale bank haar inflatiedoelstelling van ’net geen 2%’ naar 2%. De vraag is nu of de ECB met die wijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen. Vermogensbeheerder Van Schie (Valuedge) verwacht niet dat de ECB donderdag beleggers kan trakteren op een positieve verrassing.

In de vrijwel volledig rode AEX is winkelvastgoedfonds Unibail (-7,2%) de grootste verliezer. Staalgigant ArcelorMittal (-4,4%) en chiptoeleverancier ASMI (-5%) staan ook fors onder druk.

De AEX wordt eveneens omlaag getrokken door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,8%). Bankconcern ING wordt 3,4% afgewaardeerd.

Bodemonderzoeker Fugro (-7,1%) staat onderaan in de AMX. Luchtvaartconcern Air France KLM gaat 5,8% omlaag.

Op de lokale markt gaat Pershing Square 3,6% achteruit. Miljardair Bill Ackman laat weten dat zijn investeringsfonds Pershing Square Tontine Holdings afziet van de aankoop van een belang van 10% in Universal Music, het muzieklabel van popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. Volgens Ackman kwam Pershing Square er niet uit na discussies met de Amerikaanse toezichthouder SEC. Hij probeert de komende maanden een andere constructie te vinden om de transactie alsnog door te laten gaan.

VAM Investments liet weten ruim €200 miljoen te hebben opgehaald bij de beursgang op het Damrak en Energy Transition Partners haalde €175 miljoen op. De twee investeringsfondsen zijn zogeheten special purpose acquisition company’s oftewel ’spacs’. Dat zijn fondsen die speciaal zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. De markt voor deze fondsen is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Dit jaar kregen al tien spacs een notering in Amsterdam.

