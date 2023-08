Groeiende zoektocht naar perfecte plaatje

Utrecht - Het totaal aantal fotografen is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden ruim 31.545 fotografen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, begin 2023 zijn het er al 42.436. Hiervan heeft 59% fotografie als hoofdactiviteit, 41% geeft aan dat fotografie een nevenactiviteit is.

Uit cijfers van de KvK blijkt dat er nu in Nederland meer vrouwelijke fotografen zijn dan mannen. Op de foto Heleen Klop met echtgenoot Wim Blom. Beiden zijn fotograaf van beroep. Ⓒ Menno Bausch