Energiereus RWE vergroot winst, breidt voor €9 miljard uit in stroom en gas

RWE vergrootte zijn investeringen tot €9 miljard, tegen vorig jaar €2,1 miljard, in verduurzaming, de weg uit kolen, olie en gas richting zonne- en windenergie met waterstof als energiedrager.

De aangepaste nettowinst kwam uit op €2,63 miljard, tegen $950 miljoen in het jaar ervoor, zo meldt het donderdag voorbeurs. Het aangepaste bedrijfsresultaat is €4,5 miljard na €2,12 miljard vorig jaar.

De inkomsten uit bestaande parken voor zonne- en windenergie groeiden gestaag, maar staan in de schaduw van de groei bij inkomsten uit waterstof, biomassa en gas: €1,93 miljard, versus €755 miljoen in dezelfde maanden vorig jaar.

Het aandeel opende in reactie 1,2% hoger op de Duitse beurs.

Bekijk ook: Streep door miljardenclaim RWE en Uniper om eerder sluiten van kolencentrales

Uitbreiding

De investeringen en overnames bieden RWE nu een capaciteit van 5,1 gigawatt in Europa. Er wordt daarnaast aan projecten met een capaciteit van 7 gigawatt gebouwd, aldus zijn ceo Markus Krebber over de zeventig nieuwe installaties in twaalf landen. ,,Dat is meer dan ooit tevoren.” Voor al zijn investeringen heeft RWE een schuld van €5,9 miljard opgebouwd.

RWE is wereldwijd nummer twee in windparken op zee en bouwt sinds 1988 windparken in Nederland. Maar het bezit ook activiteiten in kolen. Op 27 juli bleek dat RWE, net als Uniper, geen vergoeding kan eisen wegens de vervroegde sluiting van hun kolencentrales in Nederland. De bedrijven kunnen de Nederlandse overheid niet aanklagen, zo oordeelde het Duitse Bundesgerichtshof.