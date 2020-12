Maker medische handschoenen verdient voor record in coronacrisis

Zijn aandelenkoers staat dit jaar bijna 340% in de plus. Consumenten, ziekenhuizen en verzorgingshuizen zorgen wereldwijd nog steeds voor grote vraag naar de rubberen handschoenen en andere bescherming. Met de eerste grote vaccinatierondes gaande, is de behoefte aan bescherming voor toedieners van de middelen nog altijd groot, aldus Top Glove.

Het concern, opgericht in Maleisië maar sindsdien wereldwijd actief, verdiende afgelopen jaar netto ruim €480 miljoen, volgens een bericht via persbureau Bloomberg.

Top Glove telt 21.000 werknemers en heeft 47 productielijnen in Maleisië, Thailand, China en Vietnam. Sinds april breidde het bedrijf uit met gezichtsmaskers.

Het in 1991 opgerichte bedrijf kwam meermalen in opspraak. Eind 2018 meldde de Guardian over dwangarbeid, gedwongen overuren en afgedwongen schulden en inneming van paspoorten. Top Glove ontkende, maar meldde dat de arbeidsomstandigheden werden verbeterd.

Channel 4 News kwam dit jaar met het bericht dat personeel ondanks de enorme productie in barre omstandigheden moest werken en leven, en een uurloon van net €1,50 kreeg.

Opnieuw kwamen verhalen op tafel dat werknemers schuld moesten opbouwen om aan een baan te komen, met bedragen die opliepen tot $5000. Top Glove weigerde concreet op die beschuldigingen in te gaan. Het concern meldde dat de getuigeverklaringen van werknemers niet klopten.