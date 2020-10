Pessimisme over kans steunpakket drukt Wall Street

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden op opmerkingen van minister van Financiën Steven Mnuchin. Die was vrij somber over de kans dat er nog een nieuw coronasteunpakket komt voor de presidentsverkiezingen. De aandacht op Wall Street ging verder uit naar de bankensector na kwartaalresultaten van Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo.