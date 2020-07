Corendon tot half augustus niet naar Turkije

Voorlopig niet naar Turkije Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Corendon vliegt tot zeker 12 augustus niet naar Turkije. Per week bekijkt de touroperator of er weer vakanties naar Turkije kunnen worden georganiseerd, meldt het bedrijf. Dat zal niet zijn voordat het reisadvies is aangepast van ’oranje’ naar ’geel’.