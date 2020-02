De Japanse winkelketen UniQlo in Amsterdam gaat ’heel goed’ Ⓒ Hollandse Hoogte UNIBAIL-RODAMCO… 125.1 -0.28 %

Amsterdam - door Het is niet overal kommer en kwel in de Nederlandse winkelstraten. Eigenaren van aantrekkelijke winkelcentra en mooie panden in binnensteden zien de huren daar zelfs oplopen en het aantal bezoekers toenemen. Zij profiteren van de trek naar de beste locaties.