Cryptobeurs Bitvavo in problemen om geldnood partner VS? Vijf vragen

Cryptobeurs Bitvavo probeert €280 miljoen terug te krijgen van de in problemen geraakte Amerikaanse partner Digital Currency Group (DCG). Volgens Bitvavo lijkt een oplossing in zicht, maar niet iedereen is er gerust op. Wat is er aan de hand bij de grootste cryptobeurs van Nederland? Vijf vragen.