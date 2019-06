Omzetdaling voor chipmaker TSMC

TSMC zag de opbrengsten ten opzichte van een jaar eerder met 0,7 procent dalen, tot omgerekend circa 2,6 miljard dollar. In april was er nog sprake van een krimp op jaarbasis met 8,8 procent en 23,1 procent op jaarbasis. De laatste keer dat de omzet van TSMC op jaarbasis groeide waas in november 2018.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik