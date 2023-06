ACM wil geen prijsafspraken bij supermarkten over plastic verpakkingen

Van onze verslaggevers

Vanaf 1 juli 2023 gelden nieuwe regels voor plastic verpakkingen. Dan mogen supermarkten, maar ook andere winkels, geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen aan de klant meegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor een beker koffie op het station, maar ook voor een bakje frietje bij de snackbar of een maaltijdsalade in de supermarkt. De kosten voor de wegwerpbekers en -bakjes met plastic moeten straks apart op de kassabon vermeld komen te staan.

Branchevereniging CBL wil graag dat haar leden afspraken mogen maken over een gezamenlijke vaste meerprijs om te voorkomen dat elke supermarkt straks een ander bedrag hanteert voor wegwerpplastic. De ACM ziet daar geen reden toe, omdat een dergelijke prijsafspraak niet noodzakelijk lijkt om de duurzaamheid te stimuleren en prijsafspraken de concurrentie beperken.

De overheid heeft richtlijnen gegeven voor de aparte prijzen van wegwerpbekers en -bakjes. Die richtprijzen zijn volgens de ACM niet-bindend. Ondernemingen mogen zelf de prijs voor het wegwerpplastic bepalen. De opbrengst is voor de ondernemingen. Bedrijven worden wel aangemoedigd om de opbrengst in te zetten voor duurzame en herbruikbare alternatieven.

Gevaar

De ACM ziet wel het risico dat het duurzaamheidsdoel van de maatregel in gevaar kan komen als elke onderneming zelf de aparte prijs kan bepalen. Maar op dit moment is het volgens de ACM nog te onzeker hoe bedrijven in de praktijk zullen omgaan met het bepalen van de prijs. Daarom wil de ACM nu op de mededingingsregels geen uitzondering maken die een gezamenlijke prijsafspraak zou toestaan.

De ACM heeft het CBL gevraagd om eerst de situatie aan te kijken. Bovendien gaat de overheid in 2024 de regels evalueren en onderzoeken of het duurzaamheidsdoel met de huidige regels wordt bereikt. De overheid kan dan besluiten om toch wettelijke minimumprijzen voor plastic verpakkingen in te voeren in plaats van niet-bindende richtprijzen. Mocht in de praktijk blijken dat een afspraak over een gezamenlijke vaste prijs toch noodzakelijk is, dan zal de ACM opnieuw kijken naar zo'n voorstel.

De nieuwe maatregelen komen voort uit een Europese richtlijn en hebben als doel de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen.