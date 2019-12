Ombudsman luidt noodklok over woningtekort

Afgelopen augustus maakte het CBS al bekend dat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld. „We zouden ons moeten schamen”, reageerde het kabinet toen. Maar de ombudsman ziet vooralsnog geen goede oplossingen verschijnen.

De ombudsman ziet steeds vaker vrouwen en kinderen die noodgedwongen in een onveilige situatie wonen, omdat er geen plek is in de vrouwenopvang. Ook raken steeds vaker jongeren en gezinnen dakloos. „Met name in de grote steden zit de toegang tot de maatschappelijke opvang potdicht. Kinderen worden gescheiden van hun ouders omdat er geen opvangplekken voor gezinnen meer zijn, en uitstroom naar sociale huurwoningen is zo goed als onmogelijk”, aldus Van Zutphen.

Zelfs mensen met een urgentieverklaring voor sociale huur komen er niet meer tussen, omdat er in bepaalde prijsklassen te weinig woningen zijn. En mensen die familie in huis willen nemen, riskeren daarmee een korting op hun eigen uitkeringen en toeslagen.