Aegon en ING houden AEX op koers

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 522 punten. De AMX daalde 0,2% naar 702,4 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (+0,1%) lieten een verdeeld beeld zien.

„De stemming onder beleggers is een beetje afwachtend”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). „De beurzen zijn de afgelopen weken hard hersteld. Het is de vraag hoe het nu verder gaat.” Volgens Wiersma kunnen de beurskoersen doorstijgen als het aantal coronabesmettingen verder onder controle komt. Maar de beurzen kunnen ook een terugslag krijgen als beleggers de nadruk gaan leggen op de economische dip die het gevolg is van alle maatregelen rond het coronavirus, aldus de beursstrateeg.

De indexfutures wezen op een circa 0,2% lagere start van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag sloot de Dow Jones-index 0,5% lager en de Nasdaq-index 0,8% hoger.

Beleggers zijn vandaag opnieuw in de ban van het coronavirus. Een groot aantal Europese landen is deze week begonnen met de versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De situatie in Zuid-Korea en delen van China laten echter zien dat hierdoor een tweede epidemiegolf kan ontstaan, waardoor de versoepelingen moeten worden teruggedraaid. Vooralsnog lijken beleggers zich hier echter slechts in beperkte mate zorgen over te maken.

Dat geldt ook voor de weer toegenomen handelsspanningen tussen China en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten er weinig voor te voelen om opnieuw met de Chinezen te onderhandelen over de eerder gesloten handelsdeal. Belangrijke Chinese adviseurs zouden hierop hebben aangedrongen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Aegon (+3,1%) aan kop na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. De verzekeraar liet weten niet langer meer te rekenen op een rendement van 10% dit jaar, maar dit kwam bepaald niet als een verrassing. ING volgde met een plus van 2,5%.

Telecomconcern KPN mocht 2,1% bijschrijven. NN steeg 0,8%, hoewel vermogensbeheerder Degroof Petercam zijn enthousiasme voor de verzekeraar enigszins temperde.

ArcelorMittal stond onderaan in de AEX met een min van 3,5%. De staalgigant ging maandag al onderuit, in reactie op de aankondiging van de uitgifte van aandelen- en converteerbare obligaties. Ratingbureaus deden er nog een schepje bovenop door de kredietwaardigheidsbeoordelingen verder te verlagen tot junk. Vanochtend werd bekend dat de nieuwe aandelen tegen omgerekend €8,57 zijn uitgegeven.

Bij de middelgrote fondsen was bouwer BAM (-6,4%) de grootste daler. ING verlaagde het koersdoel voor het aandeel BAM van €2,60 naar €1,50 bij een ongewijzigd ’houden’-advies.

Chiptoeleverancier Besi (+2,6%) was de grootste stijger in de AMX. Roestvrijstaalfabrikant Aperam werd 1,5% hoger verhandeld.

Ease2pay verloor op de lokale markt 2,1%. De betalingsdienstverlener zag vorig jaar zowel de omzet als het verlies oplopen.

