Grootste investeerder in Nederlandse voedingsindustrie Slachtmachinebouwer Marel uit IJsland zet tanden in robotisering en software

Werknemer op de productielocatie van Marel in Dongen Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na Unilever en FrieslandCampina is het de grootste investeerder in onderzoek en ontwikkeling in de Nederlandse voedingsindustrie, het IJslandse Marel. Het bedrijf zit midden in een transitie naar investeringen in software en robotica, maar in Nederland is het nog steeds leidend in vleesverwerking. Een positie die de IJslanders ondanks de krimp van de veestapel niet in gevaar zien komen.