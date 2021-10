Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verhitte klimaatdiscussies

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

Het is 9 maart 1891. Onder het kopje gemengd nieuws in de Haagsche Courant staat: „Wij leven in een periode van koude, vochtige jaren, maar kunnen ons troosten met het uitzicht, dat de eerste tientallen jaren der volgende eeuw een tijdvak zullen vormen met meer warmte en minder regen.” Het was één van de conclusies van een onderzoek van de Weense meteoroloog professor Ed Brückner. Misschien wel de eerste onderzoeker op het gebied van klimaatverandering.