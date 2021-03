Michiel de Ruyters mysterie opgelost

Alleen De Ruyters gebalsemde, leeggehaalde lichaam ligt namelijk in de crypte van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarboven koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Straks worden ook De Ruyters hart, darmen en nieren gehuldigd, afzonderlijk, in Italië.

„We hadden geen idee, waar de organen gebleven waren”, zegt De Ruyter de Wildt. „Je moet je voorstellen: De Ruyter sneuvelde in 1676 na een zeeslag voor de kust van Sicilië bij Syracuse. Hoe hou je een lichaam goed en in dat klimaat? De ingewanden moesten eruit. Om het lege lichaam enigszins netjes hier te krijgen, werd het gebalsemd. Al is dat niet helemaal goed gedaan.”

Frits de Ruyter de Wildt. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

Na een zeereis van een jaar en een uitvaart met hoogwaardigheidsbekleders en duizenden toeschouwers was het incomplete lichaam tegen betaling te zien, door ruitjes in de kist. Het geheel ging er echter niet op vooruit en uiteindelijk kwam er vorige eeuw een nieuwe kist rondom de oude, met zeeheld en al. Van ingewanden was toen nog steeds geen spoor.

Het standbeeld van De Ruyter in Vlissingen Ⓒ FOTO DIJKSTRA

„Wel was bekend dat de ingewanden met een bootje op Sicilië aan land zijn gebracht”, zegt vice-admiraal bd. Matthieu Borsboom over de resten van zijn verre voorganger. Omdat het vermoeden bestond van een begrafenis in de kathedraal van Syracuse, benaderde Borsboom als president van het Apostolat Militaire International zijn goede bekende mgr. Karel Kasteel, een van de persoonlijk secretarissen van paus Franciscus en meerdere eerdere pausen.

Vice-admiraal bd. Matthieu Borsboom

En inderdaad. Een kloosterarchief wees uit dat wel toestemming voor de kathedraal was gevraagd maar niet verkregen. Een protestante zeeheld paste niet in een katholiek bolwerk. „De ingewanden van De Ruyter werden begraven bij de ’casa dei senatori’ buiten de stad”, ontdekte Borsboom. Niet ver daar vandaan is het raadhuis nu gevestigd in het palazzo Vermexio. „Naast de kathedraal. We hebben contact over een plaquette in dit huidige stadhuis of aan de gevel. Onduidelijk is waar exact de ingewanden zijn achtergelaten. Die moeten we beschouwen als verloren.”

Ieder jaar vindt in februari een De Ruyter-herdenking plaats in de Nieuwe Kerk. „En ieder jaar komen er meer mensen op af. Vorig jaar waren we met bijna 300 man”, zegt De Ruyter de Wildt, voorzitter van de organiserende stichting, waarbij ook Borsboom is betrokken. „Dit corona-jaar konden we niets anders doen dan het filmpje Herdenking 2021 Stichting Michiel de Ruyter maken”, zegt de nazaat.

Het is te zien op YouTube.