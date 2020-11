Onzekerheid troef bij ondernemers

Vooruitkijkend naar 2021voorzien ondernemers voor de omzet, personeelssterkte en buitenlandse omzet wel een verbetering ten opzichte van 2020. Maar dit optimisme is minder dan in voorgaande jaren. Verwachtingen voor het lopende kwartaal, die ondernemers begin oktober hebben uitgesproken, zijn bovendien pessimistischer dan vorig kwartaal. In de meest pessimistische bedrijfstak, de horeca, verwacht 61% van de ondernemers minder om te zetten dan in het derde kwartaal.

„Ondernemers verwachten nog steeds weinig groei”, vertelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „En vanwege alle onzekerheid durven ze geen grote investeringen te doen.” Ondanks de overheidsmaatregelen gericht op het stimuleren van investeringen, verwacht ruim 20% van de ondernemers volgend jaar dan ook minder te gaan investeren dan in 2020. „Als land kun je jezelf wel uit de crisis investeren, maar voor een individueel bedrijf gaat dat niet op. Een ondernemer gaat pas investeren als er vraag is. En met een achterblijvende omzet is die er niet.”

In de Conjunctuurenquête is dit kwartaal een extra vraag gesteld over welke structurele veranderingen ondernemers verwachten in hun bedrijfsvoering door de coronacrisis. De belangrijkste verandering is volgens 30% van de ondervraagden dat er vaker thuis gewerkt worden en meer online samengewerkt. Meer investeren in digitalisering is voor 16% het belangrijkste speerpunt. Ook zet bijna 14% in op een flexibeler personeelsbestand, onder horecaondernemers is dit bijna 40%.