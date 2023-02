Premium Het beste van De Telegraaf

Vooruitblik: ’Rentestijging VS duwt belegger naar Europa’

Door Theo Besteman

Banken staan er weer goed op bij beleggers. Ⓒ anp/hh AEX 765.04 -0.86 %

Amsterdam - De VS verhit: de economische groei herstelt krachtig, de fors opgelopen prijzen blijven hoog, de arbeidsmarkt is in een halve eeuw niet zo krap geweest. De rente wordt mogelijk sterk verhoogd. Aandelenbeleggers kiezen daarom eerder voor Europese aandelen.