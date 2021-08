Column: Leaseplan zet geweten van personeel in tegen corona

Premium Financieel

’Oplichtster’ in bloedtesten die zich als Steve Jobs kleedde voor de rechter

Een jarenlange gevangenisstraf lijkt onvermijdelijk voor Elizabeth Holmes, die met haar bedrijf Theranos investeerders en patiënten dupeerde met valse beloftes over de werking van een bloedtest. Toch vraagt psycholoog en Telegraaf-columnist Jeffrey Wijnberg zich af of opzet kan worden bewezen in de ...