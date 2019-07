Groen licht voor Lucas Bols-commissaris

Verder stemden aandeelhouders in met het dividendbeleid. Het bedrijf keert over boekjaar 2018/2019 een beloning van 0,25 euro per aandeel uit. Het dividend wordt op 19 juli uitgekeerd. Ook werd aan de leiding van Lucas Bols decharge verleend.

