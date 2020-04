Premier Mark Rutte en Jaap van Dissel (RIVM) dinsdagavond tijdens de persconferentie. Ⓒ ANP

Zal ik het maar ronduit zeggen? Ondernemers voelen zich in het pak genaaid. Geen sprankje hoop is hen geboden door premier Mark Rutte. In de persconferentie van afgelopen dinsdag leek het alsof de economie niet bestond.