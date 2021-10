Inflatie stijgt naar 2,7 procent, vooral door energiekosten

Voor energie moest gemiddeld bijna een vijfde meer worden betaald in vergelijking met september 2020. Dat was in augustus nog krap 14%. Naast de rekening voor gas en stroom liepen ook de brandstofprijzen aan de pomp op, wat een verhogend effect op de inflatie had.

Onderwijs goedkoper

Daartegenover betaalden studenten minder voor het volgen van onderwijs, wat weer een drukkend effect had op de geldontwaarding. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten het college- of cursusgeld voor dit schooljaar met 50% te verlagen.

Volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode waren goederen en diensten in Nederland vorige maand 3% duurder dan een jaar eerder, tegen 2,7% in augustus. In de eurozone steeg de geldontwaarding naar 3,4%, wat het hoogste niveau is sinds september 2008. In de Europese meetmethode wordt geen rekening gehouden met de kosten van het wonen in de eigen woning. In het inflatiecijfer van het CBS worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.