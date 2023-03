UBS neemt Credit Suisse over voor €3 miljard

Een wereldwijde bankencrisis lijkt voorlopig afgewend. Het Zwitserse ministerie van Financiën zei dat een ondergang van Credit Suisse tot enorme schade aan het internationale bankensysteem zou hebben geleid. De kosten van een ondergang van de bank voor Zwitserland zouden daarbij zeer groot zijn geweest.

Koersval

Reddingspakketten konden de gigantische koersval van Credit Suisse de afgelopen week niet stoppen. De grote zakenbank kende een serie affaires, waaronder beschuldigingen van fraude door handelaren, alsmede forse verliezen. De positie van de bank was daardoor enorm verzwakt. Opeenvolgende ingrepen, zoals een wisseling van bestuurders en herstructureringen om risicovolle delen apart te zetten, hielpen onvoldoende.

Credit Suisse vond een eerder bod van minder dan €1 miljard uit het kamp van UBS te laag. Eerder op de avond werd gesproken van een akkoord met een overnamebedrag van nog geen €2 miljard.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid bij Credit Suisse is nog onduidelijk. De Zwitserse vakbond voor bankmedewerkers heeft zondag opgeroepen een taskforce in het leven te roepen. Volgens de bond werken er ongeveer 17.000 mensen voor de bank.

Actie

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt de „snelle actie” van de Zwitserse autoriteiten bij de overname. In een verklaring stelde Lagarde dat de „acties en beslissingen van de Zwitserse autoriteiten van doorslaggevend belang zijn bij het herstellen van ordentelijke marktomstandigheden en het garanderen van financiële stabiliteit.” Volgens haar is het bankensysteem van de eurozone goed bestand tegen schokken, met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities.

Ook de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England (BoE) verwelkomen het nieuws. Fed-voorzitter Jerome Powell en minister van Financiën Janet Yellen stelden in een gezamenlijke verklaring dat de „aankondigingen van de Zwitserse autoriteiten steun bieden aan de financiële stabiliteit”. Verder werd gezegd dat de kapitaal- en liquiditeitsposities van de Amerikaanse bankensector sterk zijn en dat het financiële systeem van de Verenigde Staten weerbaar is.

We hebben weinig geleerd van de bankencrisis in 2008, zegt financieel journalist Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen: