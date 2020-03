Corona: AH schrapt lunch na aandeelhoudersvergadering

Drastische maatregelen bij het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn. Ⓒ ANP Ahold Delhaize… 20.53 1.84 %

Zaandam - De aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize gaat op 8 april door als gepland, ondanks de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Dat laat het detailhandelconcern weten in een bericht aan aandeelhouders. Die krijgen alleen niet, zoals andere jaren, een lunch als de vergadering voorbij is.