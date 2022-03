Shell bestemt winst op Russische olie voor hulp aan Oekraïne

In een verklaring op Twitter zegt het energieconcern met ontsteltenis te hebben kennisgenomen van de invasie in Oekraïne. Om die reden wordt de samenwerking met Gazprom, grotendeels eigendom van de Russische staat, opgezegd evenals de betrokkenheid bij een belangrijke gaspijpleiding naar Europa.

De olieproducent oogste vrijdagavond hoon toen De Telegraaf meldde dat het met flinke korting van $21 miljoen een partij Russische Uralolie had opgepikt. Nadat Amerikaanse en Europese landen sancties tegen Russische staatsbedrijven hebben ingesteld vanwege de bloedige oorlog in Oekraïne, is het not done om de overal aangeboden olie toch op te pikken, zo meldden bronnen in de oliewereld. Maandag kondigde het olieconcern aan dat het de banden met Rusland zou doorsnijden.

Shell benadrukt zaterdag ook dat constant met overheden wordt gepraat over de gevolgen van de oorlog voor de brandstofvoorziening. Deze kan echter niet van de ene op de andere dag worden gegarandeerd zonder olie en gas uit Rusland. Daarom is vrijdag de ’moeilijke beslissing’ genomen een lading ruwe Russische olie te kopen.

„Onze raffinaderijen produceren benzine en diesel evenals andere producten waar mensen dagelijks op rekenen. Vrachten uit alternatieve bronnen zouden niet op tijd zijn gearriveerd om ontregeling van de marktbevoorrading te voorkomen”. Shell belooft totdat er voldoende alternatieven zijn gevonden het geld dat nog met Russische olie word verdiend in een fonds te stoppen voor hulp aan Oekraïense slachtoffers.