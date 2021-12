Leidse expo leidt naar Rome

Projectleidster Tanja van der Zon (r.) had haar handen vol aan de tentoonstelling over de zichzelf een god wanende keizer Domitianus, waarvoor de bijna 300 stukken uit acht landen kwamen en uit beroemde musea als het Capitolijns museum in Rome en het archeologisch museum in Napels, maar ook van het Paul Getty museum in Californie, het Louvre in Parijs, het British Museum in Londen en het Metropolitan in New York. RMO-pr-hoofd Selkit Verberk (l.) moest het allemaal gladjes communiceren.

Ⓒ FOTO RMO