Winstherstel voor Neways

Door de margegroei kon de nettowinst op een haar na verviervoudigen ten opzichte van een jaargeleden naar €3,1 miljoen op een omzet van €234 miljoen. Dankzij het herstel na de coronacrisis kon het orderboek met bijna een derde aandikken ten opzichte sinds juni 2020. Orders werden onder andere bij dertien nieuwe klanten geboekt die de komende jaren voor €50 miljoen aan elektronicacomponenten komen bestellen in Son.

In de tweede helft van 2021 verwacht Neways zijn winstgevendheid te normaliseren, na het verlies van €3,9 miljoen in 2020. In 2019 boekte het bedrijf nog een winst van €8,5 miljoen. Toch zal ook het wereldwijde tekort aan chips de groei nog temperen. Op de duur en de ernst van de problemen met toeleveranties zegt het bedrijf ’beperkt zicht’ te hebben, schrijft het in het persbericht.

„In de tweede helft van 2021 zullen de materiaaltekorten bij toeleveranciers, met name van halfgeleider componenten, en de onzekerheden rondom de Delta variant naar verwachting blijven zorgen voor een rem op de omzetrealisatie”, schrijft topman Eric Stodel. „Desalniettemin verwachten we in de komende maanden meer producten en innovatieve systemen te kunnen uitleveren met bijgevolg een hogere omzet dan in de eerste helft van het jaar.”

Bod

Kosten die het bedrijf moest maken om het ongewenste bod van VDL af te wenden, bedroegen in de afgelopen kwartaal €1,1 miljoen, blijkt uit de cijfers. Het Brabantse industriebedrijf bood uiteindelijk €158,6 miljoen, maar droop af nadat Ten Doeschot zijn bod van €14,55 neerlegde. Ten Doeschot meent dat Neways een betere toekomst tegemoet gaat als het de eigen koers en de beursnotering voorrtzet. Grootaandeelhouders ZBG, Menor en OtterBrabant hebben inmiddels voor 41% van het aandelenkapitaal toegezegd. Wat VDL, dat 27% van Neways al in handen had, met zijn pakket aandelen zal doen, is nog niet duidelijk. Over het verdere verloop van de bieding werden geen mededelingen gedaan.