Fed kijkt scherp naar crypto-plannen Facebook

Washington - De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Federal Reserve, kijkt met een scherpe blik naar de ontwikkeling van een eigen cryptomunt door techreus Facebook, de libra. Fed-preses Jerome Powell zei woensdag dat er de nodige zorgen leven bij de bankenkoepel en dat een speciale werkgroep in het leven is geroepen vanwege de 'crypto-plannen'.