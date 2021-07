Beleggers zien vastgoed zitten; Signify kleurt rood

De AEX-index noteert rond kwart voor tien fractioneel lager op 739,43 punten. De Midkap-index koerst 0,2% in de min naar 1033,8 punten.

De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs boeken kleine winsten.

Beleggers lijken weinig risico te nemen vanwege de aanhoudende bezorgdheid over de economische impact van de opmars van de deltavariant van het coronavirus. Daarnaast wordt onder meer uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag naar buiten komen.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1% in de min na het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank verlaagde wel de groeiverwachting voor de op twee na grootste economie ter wereld.

Takeaway zakt verder weg

In de AEX zijn de uitslagen beperkt. Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield pakt de koppositie met een vooruitgang van 2,8%. Levensmiddelenconcern Unilever kan ook op kopersinteresse rekenen met een plus van 0,8%.

KPN dikt 0,5% aan. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur Ericsson heeft een grote opdracht binnengehaald om de uitrol van het Amerikaanse 5G-netwerk te versnellen.

Just Eat Takeaway dat de voorgaande dag al fors wegzakte na een trading update duikt nog eens 2% omlaag. De maaltijdbezorger gaf aan zijn Slowaakse branchegenoot Bistro.sk over te nemen van het Zwitserse mediabedrijf Ringier Axel Springer.

Signify is ook in mindere doen met een koersdaling 2,4%. ArcelorMittal kijkt aan tegen een verlies van 2%.

ASML raakt 0,9% kwijt. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de Amerikaanse chipgigant Intel zijn sectorgenoot GlobalFoundries kopen voor $30 miljard. Het zou de grootste overname door Intel ooit zijn,

IMCD wint 0,2%. De chemicaliëndistributeur gaf aan zijn Mexicaanse branchegenoot Materias Químicas de México (Maquimex) in te lijven.

Bij de middelgrote fondsen is Air France KLM het meest gewilde aandeel met een 1,4% hogere koers.

Galapagos laat een bescheiden herstel zien met een winst van 0,2%. De voorgaande dag kreeg het biotechfonds er nog van langs na een domper bij zijn onderzoeksresultaten.

Onderaan is Alfen te vinden. De koers van de laadpalenfabrikant daalt 2,1%.

