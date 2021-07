Janet Yellen bezorgt AEX een tik

De AEX levert 0,4% in op 736,5 punten. De Midkap zakt 0,1% naar 1034,5 punten.

De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verliezen 0,2% tot 0,7%.

Bij sluiting van de Europese beurzen staan in de VS de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,3% lager.

Aanvankelijk verliep de handelsdag erg rustig, maar dat veranderde toen Yellen aangaf dat de consumentenprijzen in de komende maanden stevig kunnen blijven stijgen. Een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen droeg er ook aan bij dat de beurzen rond vier uur onder druk kwamen.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, denkt ook dat de niet erg sterke start van het kwartaalcijferseizoen de stemming wat drukt. „Je zag bij de bankaandelen dat er veel was ingeprijsd. De verwachting zijn hooggespannen, hoewel er ook onzekerheid is in hoeverre bepaalde bedrijven de forse stijging van de grondstofprijzen kunnen doorberekenen. Ook de vooruitzichten voor de rest van het jaar gaan een rol spelen.”

Verder wijst Van Zeijl er op dat de afbouw van de monetaire stimulering er vroeg of laat aan zit te komen. „Het is opvallend dat Australië en Canada al renteverhogingen hebben doorgevoerd, terwijl de ECB en de Fed nog steeds terughoudend zijn.”

Signify zakt weg

In de AEX is Signify zonder aanwijsbare reden in zeer sombere doen doen met een aderlating 5,2%. Het verlichtingsbedrijf behoort dit jaar tot de grotere winnaars. Staalgigant ArcelorMittal kijkt aan tegen een verlies van 3,5%.

Chipfondsen hebben ook last van verkoopdruk. ASMI en ASML raken 2,4% respectievelijk 1,7% kwijt. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de Amerikaanse chipgigant Intel zijn sectorgenoot GlobalFoundries kopen voor $30 miljard. Het zou de grootste overname door Intel ooit zijn.

Just Eat Takeaway dat de voorgaande dag fors wegzakte na een trading update levert 0,3% in. De maaltijdbezorger koopt een Slowaakse branchegenoot.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield gaat aan kop met een vooruitgang van 3,3% geholpen door een koopaanbeveling van HSBC.

Chemicaliëndistributeur IMCD wint 1,2%, in reactie op een aangekondigde overname in Mexico.

Levensmiddelenconcern Unilever kan ook op kopersinteresse rekenen met een plus van 0,9%.

KPN dikt 0,9% aan. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur Ericsson heeft een grote opdracht binnengehaald om de uitrol van het Amerikaanse 5G-netwerk te versnellen.

Bij de middelgrote fondsen staat laadpalenfabrikant Alfen met een min van 4,1% onderaan. Aalberts moet 0,5% afstaan. De industrieel toeleverancier neemt definitief branchegenoot Premier Thermal Solutions over.

Galapagos is 3,7% in herstel. De voorgaande dag kreeg het biotechfonds ervan langs na een domper bij zijn onderzoeksresultaten.

Air France KLM stijgt 2,8%. Eerder deze week liet de luchtvaartcombinatie nog een verzwakking zien.

ASCX-fonds TomTom veert 5,8% op na de koersval een dag eerder in reactie op tegenvallende cijfers van de navigatiespecialist.

