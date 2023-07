ASML presteert boven verwachtingen, orders blijven binnenstromen

De chipmarkt koelt al een tijdje af. Door de hoge inflatie in veel landen houden consumenten eerder de hand op de knip.

Voorzichtiger

„Onze klanten zijn momenteel voorzichtiger vanwege de aanhoudende macro-economische onzekerheden en verwachten daarom een later herstel van hun markten”, zegt topman Peter Wennink in een toelichting op de cijfers. „Ook is de vorm van het herstel nog onduidelijk. Ons sterke orderboek van zo’n €38 miljard geeft ons een goede basis om op korte termijn door deze onzekerheden te navigeren.”

De orders blijven maar binnenstromen bij ASML. In het tweede kwartaal dikte het orderboek met €4,5 miljard aan, tegen de €3,8 miljard van de periode daarvoor.

Sancties

Het afgelopen kwartaal heeft de Nederlandse regering bekendgemaakt het exportverbod van chipmachines naar China uit te breiden. De allernieuwste chipmachines mochten al niet naar China maar onder druk van de Verenigde Staten kwam er ook een verbod voor een deel van de vorige generatie machines. De nieuwe regels gelden vanaf 1 september.

Eind vorige maand kwamen berichten naar buiten dat de Amerikanen een manier hadden gevonden om de export van ASML naar China nog verder in te perken. „Dat is speculatief. We weten daar niks van”, zegt Wennink daarover. „Van wat we ervan begrijpen, heeft het geen grote impact op wat we eerder hebben gezegd.” ASML rekent erop dat ook dit geen „significante impact” heeft op de verwachtingen voor de langere termijn.

De omzet steeg naar €6,9 miljard, tegen de €5,4 miljard in het tweede kwartaal van vorig jaar. Daarop werd een nettowinst geboekt van ruim €1,9 miljard en dat is op jaarbasis ruim een derde meer. ASML denkt de omzet dit lopende jaar met 30% te kunnen opvoeren. Na het eerste kwartaal werd nog op een toename van 25% gerekend.