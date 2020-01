ASML-baas niet bang voor imitatie chipmachines

ASML draait bedrijfsbreed een marge van 48%. Ⓒ Hollandse Hoogte ASML Holding 272.95 0.63 %

Veldhoven - De impact van de blokkade van de vergunning voor de €150 miljoen kostende euv-chipmachine op de resultaten van ASML is ’nul’. Dat zegt ceo Peter Wennink bij de presentatie van de jaarcijfers van ASML. „Zolang de vraag naar euv groter is dan het aanbod, maakt het voor ons dus niet uit. Als we een machine wegens politieke redenen niet naar land A, B, of C kunnen uitvoeren, dan voeren we hem uit naar land D. ”