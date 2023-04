Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Eerste signalen bij grootbanken VS beloven veel goeds’

Door Mark Garrelts

Na het kalme verloop in de voorbije week staat beleggers in Amsterdam het vuurwerk van het nieuwe cijferseizoen te wachten. Op het Damrak trappen ASML en Heineken bij de hoofdfondsen af. In Amerika krijgt het bankenspektakel een vervolg en zet Tesla zijn resultaten buiten de deur.