Beurs: Shell geeft AEX zetje omhoog

Na tien minuten handel stond de AEX 0,1% hoger op 573,8 punten. De AMX zakte 0,4% naar 834,8 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters verloren licht. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 verloren 0,2%. De Franse CAC 40 schommelde rond het slot van maandag.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 0,3% tot 0,5% op maandag.

In Azië was de stemming vanochtend bedrukt. De Japanse beurs was een positieve uitzondering met een onveranderd slot voor de Nikkei-index.

Beleggers bleven terughoudend in afwachting van verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De drone-aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië dit weekend deed de olieprijzen maandag omhoog schieten. De prijs van Brent-olie bleef vanochtend rond $69 schommelen tegen ruim $60 op vrijdag.

Beleggers waren ook in afwachting van het rentebesluit door de Fed morgenavond. Hoogstwaarschijnlijk besluit het stelsel van Amerikaanse centrale banken de rente met een kwartje te verlagen. De blik was daarnaast gericht op nieuwe ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China. Vertegenwoordigers van beide landen ontmoeten elkaar donderdag, vooruitlopend op de topontmoeting in oktober.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen bleven de koersschommelingen bij opening minimaal. Shell en tankopslagbedrijf Vopak profiteerden nog altijd van de forse stijging van de olieprijzen op maandag en stonden met plussen van 0,8% bovenin.

Maaltijdenbezorgdienst Takeaway en staalgigant ArcelorMittal bleven met verliezen van 0,8% achter.

