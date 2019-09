Beurzen: Arcelor koelt af, RELX bovenin AEX

Om 14 uur stond de AEX een fractie hoger op 573,7 punten. De AMX zakte 0,7% naar 832,3 punten.

De meeste overige Europese schommelden rond het slot van maandag. De Duitse DAX verloor 0,2%. Duitse beleggers werden veel positiever, getuige de ZEW-index. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 wonnen 0,1%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 0,3% tot 0,5% op maandag. De notering van We Work werd uitgesteld.

Olie-spanning vlakt af

Beleggers bleven terughoudend in afwachting van verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De drone-aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië dit weekend deed de olieprijzen maandag 14% schieten.

Brentolie zakte dinsdag 1,4% in waarde, na het bericht dat staatsolie Saudi Aramco „ernstige” schade meldde te hebben en enkele weken tot maanden doet over herstel van levering aan sommige klanten.

„Maar de markt weet dat er voldoende ruwe olie is om aan alle verplichtingen te voldoen. Deze prijsbeweging hoort bij de altijd volatiele oliemarkt”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

„We zitten nu vooral in de weken voor de nieuwe kwartaalresultaten, met een paar namen als Fedex en Adobe die al wat richting kunnen geven. Het gaat er nu eerst vooral om wat de Federal Reserve met de rente gaat doen.”

Hoogstwaarschijnlijk besluit het stelsel van Amerikaanse centrale banken de rente met een kwartje te verlagen.

De blik was daarnaast gericht op nieuwe ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China. Vertegenwoordigers van beide landen ontmoeten elkaar donderdag, vooruitlopend op de topontmoeting in oktober.

Bekijk ook: Benzineprijs door het dak

Na de terugtrekkende beweging uit defensieve bedrijven vorige week, omarmden beleggers deze weer. Heineken - dat in Singapore en Vietnam koud bier gaat bezorgen - en informatieleverancier Relx wonnen 1,5% respectievelijk 1,3%.

Shell profiteerde nog altijd van de forse stijging van de olieprijzen op maandag en klom 1%.

Unilever steeg 0,7%, verkoopt de sauzen van het merk Chicken Tonight aan Zwanenberg Food Group.

Cyclische aandelen, die de laatste tijd juist een stevig herstel lieten zien, hadden het zwaar. Staalgigant ArcelorMittal stond met een verlies van 4,2% onderaan. Industriebedrijf Aalberts verloor 2,5%.

De financiële instellingen ING en Aegon zakten 2% respectievelijk 1,9%.

DSM verloor nog eens 0,8%. Maandag daalde het speciaalchemiebedrijf ruim 3%, op berichten over mogelijke interesse in een mega-overname van DuPont.

Bij de middelgrote fondsen stonden Air France KLM, waar KLM-personeel het werk woensdag neerlegt, staalproducent Aperam en TomTom met minnen van 2% onderaan. Vastgoedfonds Wereldhave (-2,8%) verloor terrein nadat Moody’s de outlook verlaagde.

Logistiek dienstverlener WDP klom 1,3%.

Benieuwd wat mkb-beurs Nxchange te bieden heeft? Meld je dan aan voor het gratis online seminar donderdagavond.