Twijfels over Oxford-vaccin tegen corona

Volgens de ontwikkelaars was het vaccin 90% effectief bij mensen die eerst een halve dosis kregen toegediend, en een maand later een volledige dosis. Bij een controlegroep, die twee keer een volledige dosis kreeg, was de effectiviteit 62%.

Beide resultaten vallen ruim boven de 50% effectiviteit die de Amerikaanse overheid als ondergrens heeft gesteld, maar in de race tegen concurrenten Pfizer en Moderna, die allebei een vaccin hebben ontwikkeld dat voor een slordige 95% effectief is.

Geen 55-plussers

Nu blijkt echter dat de 90% effectiviteit van het Oxford-vaccin mogelijk ook niet klopt. De groep waarbij het vaccin zo succesvol zou zijn geweest, bleek niet alleen kleiner dan de controlegroep, maar ook flink jonger. Niemand in de groep die eerst een halve en daarna een hele dosis kreeg, was ouder dan 55 jaar. Mensen boven die leeftijd lopen een groter risico op een ernstige vorm van het coronavirus.

De twijfel is slecht nieuws voor mensen in Nederland die zitten te wachten op een prik: ons land had via de EU 11,5 miljoen doses van het Oxford-vaccin besteld.

Het aan de beurs van Londen genoteerde AstraZeneca schoot 6% omlaag nadat een Amerikaanse overheidsfunctionaris de twijfel over de testen met het vaccin had gedeeld. De medisch directeur van AstraZeneca stelt dat het verschil niet relevant is. „Want hoe je de resultaten ook bekijkt, ze vallen boven de grens die vooraf werd gesteld.”