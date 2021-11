Barclays-topman stapt op wegens Epstein-onderzoek

Multimiljonair en financier Epstein werd in juli 2019 gearresteerd op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Hij pleegde zelfmoord door zichzelf een maand later op te hangen in een federale gevangenis in Manhattan, New York.

Prins Andrew

In het onderzoek naar Epstein zijn meer prominenten genoemd. Een van hen is de Britse prins Andrew, broer van kroonprins Charles. Volgens de verklaring van Barclays wees het onderzoek van de autoriteiten niet uit dat Staley „een van de vermeende misdaden van de heer Epstein heeft gezien of daarvan op de hoogte was.”

Staley wordt bij Barclays opgevolgd door zijn collega C.S. Venkatakrishnan.