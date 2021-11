Toezichthouder legt internetbank N26 aan de ketting

De maatregelen gaan per direct in, omdat BaFin de risico’s bij de jonge internetbank te groot vindt. N26 mag maandelijks niet meer dan 50.000 nieuwe klanten aantrekken in alle landen waar het actief is, waaronder Nederland. Ook mag de hypotheekportefeuille van de bank niet groter dan €500 miljoen worden.

Deadline

N26 heeft een niet nader bekendgemaakte periode gekregen om de systemen die witwaspraktijken voorkomen op orde te brengen. Een speciale commissaris komt daar namens BaFin toezicht op houden. Als de deadline niet wordt gehaald kan N26 in grotere problemen komen met de waakhond, die eerder al flinke waarschuwingen gaf en een boete van €4,250.000 uitdeelde. BaFin vindt dat N26 te hard is gegroeid en dat de risico’s te groot worden.

N26 is ongeveer vier jaar actief in Nederland. Naar verluidt hebben ruim 200.000 consumenten een rekening bij de Duitse internetbank. Na het boekhoudschandaal met Wirecard, een betalingsverwerker met een bankvergunning, lijkt BaFin strenger op te treden tegen financiële techbedrijven.

Vorig jaar stelde de voor Nederland aangetreden general manager Jérémie Rosselli in De Telegraaf nog dat N26 juist ‘voorop liep’ met de aanpak tegen witwaspraktijken.