Gasprijs verder omlaag door EU-plan voor betalingen aan Rusland

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, zakte met 3% tot €94 per megawattuur. Afgelopen vrijdag daalde de gasprijs al met ruim 9%. De gasprijs nadert daarmee weer het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne, op 23 februari, toen minder dan €90 per megawattuur werd betaald.

De Europese Commissie is van plan om kopers nieuwe richtlijnen te geven over hoe ze voor gas moeten betalen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eisen van president Vladimir Poetin en tegelijkertijd schending van de sancties vermeden die door Brussel zijn opgelegd in reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Roebels

Rusland eist dat bedrijven in roebels betalen, om zo de eigen munt te stutten. Om Russisch gas te kunnen kopen moeten klanten twee rekeningen bij Gazprombank openen, één in euro's of dollars en één in roebels. Daarna worden de eurobetalingen door de Russische centrale bank in roebels omgezet. Die transactie is echter in strijd met de sancties tegen de Russische centrale bank.

De Russische gasleverancier Gazprom kwam eerder al met een opheldering over de eis van Moskou om gas in roebels te betalen. Onder de nieuwe voorwaarden is de betaling effectief voltooid zodra de koper euro's of dollars op de rekening bij Gazprombank stort. Het bedrag wordt dan automatisch omgezet naar roebels en de Russische centrale bank, die onderworpen is aan sancties, is daarbij niet betrokken.

In de nieuwe richtlijn is Europa van plan bedrijven te vertellen dat ze een duidelijke verklaring moeten afleggen dat ze hun verplichtingen als nagekomen beschouwen zodra ze in euro’s of dollars betalen, in overeenstemming met bestaande contracten. Ook zou de Europese Commissie werken aan een plan om een maximumprijs in te stellen voor aardgas wanneer Rusland de gasleveringen stopzet. Zo moeten consumenten worden beschermd tegen een enorme piek in de prijzen.