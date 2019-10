Familie Wessels wil VolkerWessels van de beurs halen

Reggeborgh is het investeringsvehikel van de familie Wessels die VolkerWessels halverwege 2017 naar de beurs bracht tegen een emissieprijs van €23 per aandeel. Reggeborgh heeft 63,6% van de aandelen in handen.

VolkerWessels laat weten het bod zorgvuldig te zullen bestuderen. De onderhandelingen met Reggeborgh zijn nog in een beginstadium en het is verre van zeker dat dit tot een overeenkomst leidt.

Het aandeel VolkerWessels schoot in reactie rond 13.00 uur bijna 18% omhoog naar €20,90.