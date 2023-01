Europese verkoop bedrijfswagens flink omlaag door chiptekort

In totaal zijn vorig jaar 1,6 miljoen nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Dat is bijna 15 procent minder dan een jaar eerder. De daling komt door een lagere verkoop van bestelbusjes en bussen. De verkoop van vrachtwagens ging wel omhoog.

Wat ook meespeelt is dat veel bedrijven vanwege de recessie- en inflatiezorgen terughoudender zijn geworden met investeringen in nieuwe voertuigen. In grote markten als Frankrijk, Spanje en Duitsland liep de verkoop over de gehele linie meer dan een tiende terug. In Nederland ging het om een afname met bijna 10 procent tot 72.712 voertuigen.

De cijfers zijn in lijn met de verkoop van personenauto’s. Onlangs meldde ACEA al dat er daarvan een kleine 5 procent minder aan de man werden gebracht in de EU. Daarmee was 2022 het eerste jaar met een afname van de Europese verkoop van personenwagens sinds 1993.

Kabelbomen-tekort

Behalve chiptekorten, die gaandeweg het jaar minder groot werden, waren er door de oorlog in Oekraïne ook tekorten aan kabelbomen. Dat zijn strengen van kabels die op maat gemaakt zijn voor een bepaald model auto en waarmee alle elektronische onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.