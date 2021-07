Sluiting bankkantoren brengt ouderen en gehandicapten in de knel

Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB), in een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd voor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Gevraagd naar hun tevredenheid over bank- en betaaldiensten, gaven kwetsbare groepen in 2016 banken nog het rapportcijfer 7,5. Maar inmiddels is dat een 7,1. In 2016 waren er bijna twee keer zoveel bankkantoren als nu, en anderhalf keer zoveel geldautomaten.

Lager dan een 7

Sommige kwetsbare groepen geven de bank echter een 6,5. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er lager dan een 7 gescoord wordt. Van sommige kwetsbare groepen kan slechts de helft de bankzaken zelfstandig uitvoeren.

Mensen zonder internet, 65-plussers, mensen met een lage digitale vaardigheid en mensen die slecht ter been zijn, zijn een stuk minder goed in staat zelfstandig hun bankzaken te regelen dan in 2016.

Daarentegen lukt het doven, slechtzienden en mensen met een licht verstandelijke beperking juist beter, geven zij aan.

Niet-kwetsbaar

De tevredenheid van niet-kwetsbare groepen is in de afgelopen vijf jaar gestegen, van een 7,6 naar een 7,7. Van hen kan 89% de bankzaken zonder hulp regelen.

Nog steeds hebben verreweg de meeste Nederlanders (99,5%) een geldautomaat op maximaal 5 kilometer afstand van de woonplaats. Voor winkeliers is het wel ingewikkelder te worden om contant geld af te storten. De bereikbaarheid is gedaald van is gedaald van 97,18% in 2016 naar 93,51% in 2020.