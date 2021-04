Vaccinatiezorgen zakken, S&P 500 pakt record

De Dow Jones-index daalt 0,4%, nadat bekend werd dat de Verenigde Staten vaccinatie met het Johnson & Johnson-middel hebben gestopt.

De levering van het Janssen-vaccin aan Europa is door moederbedrijf J&J stilgelegd.

De S&P 500 wint 0,1%, genoeg voor een record, de technologiebeurs Nasdaq heeft 0,7% winst.

Het toegediende vaccin van J&J zorgde bij tot nu toe zes mensen voor gevaarlijke bloedklontjes in hun lichaam.

Volgens de gezondheidsautoriteiten gaat het om „extreem uitzonderlijke” gevallen.

Beleggers verwerken vandaag een serie kwartaalresultaten. Na de hoge koersen van afgelopen weken, wordt dit de controle of de verwachtingen ook worden waargemaakt.

Dalende yield op inflatiecijfer

Beleggers kijken vooruit naar de cijfers van de grote zakenbanken die morgen binnenlopen. De resultaten worden deels bepaald door de rente.

Bekijk ook: Ook ABN Amro vraagt meer spaarders negatieve spaarrente

Het belangrijke consumentenprijsindexcijfer voor maart toonde een sterkere stijging dan verwacht, met 0,6% toename maand-op-maand. De verrassing zat in de stijging over het jaar, met 2,6%, ver boven de 1,7% toename in februari.

De toename van inflatie op jaarbasis is fors, omdat de vergelijkingsbasis van vorig jaar de start van de coronacrisis was.

De rentevergoeding die de Amerikaanse overheid moet betalen aan beleggers om een Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie verkocht te krijgen, noteert in reactie op het inflatiecijfer lager tot 1,6783%.

De dollar sterkt aan tegen de euro, met 0,2% tot $1,18934.

Volgens valuta-analist Ima Sammani bij Monex Europe verzwakt de dollar vandaag door het nieuwe inflatiecijfer.

Dat komt omdat de boodschap van de Federal Reserve, die stelt dat het monetair beleid ruim blijft, ook de rentes laag wil houden en de steun nog niet is afgebouwd.

„Toch steeg euro tegen de dollar met haast een half procent binnen enkele minuten, dit heeft alles te maken met de marktverwachtingen. Markten hadden meer verwacht van dit inflatiecijfer over maart”, aldus Sammani.

Coinbase naar beurs

De prijs van Amerikaanse ruwe olie stijgt 1,1%, Noordzee-olie wint 1,1% op de termijnmarkt. Goud wordt 0,3% goedkoper tot $1727 per troyounce (31,1 gram).

Cryptomunt bitcoin ging lang zijn record tot boven $63.000 per stuk. Woensdag gaat cryptowisselkantoor Coinbase naar de beurs.

Bij de aandelen kijken beleggers behalve naar Johnson & Johnson (-3%) bij Altimeter Growth. Dat wint 9%. Het neemt als een Spac, een lege beurshuls met een investeringsbedrag, nu het Aziatische taxibedrijf Grab mee naar de beurs Nasdaq. Dit fonds krijgt een marktwaarde van $40 miljard.

In reactie op het besluit over het J&J-vaccin schiet concurrent Moderna 7% omhoog op de beurs.

Tesla wint 2,4% in de Dow, Apple stijgt 1,5% net voor Salesforce en Microsoft.

Pakkettenverzender FexEx stijgt dankzij een adviesverhoging van KeyBank Capital Markets, bij een koersdoel van $350, op basis van verwachte omzetstijgingen.

Luchtvaartaandelen gekocht

Luchtvaartmaatschappijen American Airlines en Delta Air Lines zakken met 5%.

Cruisebedrijven Royal Caribbean (-3,8%) Norwegian en Carnaval (-3,5%) zakken eveens weg in reactie op het vaccinatienieuws.

Hotelketen Marriott gaat 2% achteruit.

In de Nasdaq zakt de Nederlandse chipmaker NXP met 2%.

Zakenbank Jefferies geeft Booking Holdings (-1,3%), het moederbedrijf van Booking.com, een koopadvies, komend van ’houden’. En plakt er een koersdoel van $2800 per aandeel aan vast, tegen $2300 ervoor.

Industrieel concern 3M zakte nadat Deutsche Bank meldde dat het fonds afgelopen weken tegen de verwachtingen in zijn doelen had afgetroefd.

Conglomeraat Honeywell zakt 0,2% op een koopadvies van Deutsche Bank, omdat het bedrijf zich blijft herstellen.

Farmaceut Bristol-Meyers Squibb wint terrein, het kreeg en koopadvies vanwege een profijtelijke stroom producten die naar de markt komen.

