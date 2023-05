Voor dit ’pronkstuk van moderne architectuur’ gaan linkse oud-ministers op barricaden

Deze schepping van de beroemde bouwmeester Herman Herzberger, een ‘pronkstuk in de moderne architectuur’, mag volgens het Actiecomité tegen de Sloop van Hertzbergers Ministerie van Sociale Zaken niet worden afgebroken en vervangen door ‘zielloze woontorens’.

Oud-minister Hedy d’Ancona. Ⓒ FOTO CAROLIEN SIKKENK

Tot het progressieve verzet behoren onder meer de voormalige PvdA-ministers Hedy d’Ancona en Lodewijk Asscher, ooit bewindsman in het gebouw, socioloog prof. Christien Brinkgreve, schrijver Adriaan van Dis, architectuurhistoricus Vincent van Rossem en, tot zijn recente overlijden, de Haagse oud-wethouder Adri Duivesteijn.

Lodewijk Asscher was tussen 2012 en 2015 minister in het iconische pand. Ⓒ FOTO PETER HILZ

„Herman Herzberger is een van Nederlands béste architecten”, onderstreept de 85-jarige Hedy d’Ancona, die als minister van Cultuur het Olympisch Stadion behoedde voor sloop door het op de Monumentenlijst te zetten. „Het oude ministerie is een voorbeeld van de esthetische en functionele kwaliteit van zijn werk. Het is heel geschikt voor woonruimte en ontmoetingsplekken, zoals het nu ook tijdelijk wordt gebruikt.”

Fel: „Afbreken is uit het oogpunt van kosten, duurzaamheid en vernieling van cultureel erfgoed ónbegrijpelijk.”

Ook de schepper van het nog maar dertig jaar geleden door koningin Beatrix geopende kantoor zelf, de 90-jarige Herman Herzberger, is woedend over de dreigende afbraak van zijn geesteskind. Hij heeft een plan gemaakt om er woningen en bedrijfsruimte in te bouwen.

Herman Hertzberger (m.) met ’Vrienden van Den Haag’ Rupert van Heijningen (l.) en Jan Bron Dik.

Tijdens een rondwandeling door zijn icoon blijkt deze combinatie al werkelijkheid. „Het is hier een walhalla voor beginnende bedrijfjes en jonge ondernemers”, zegt voorzitter Rupert van Heijningen van Vrienden van Den Haag in de brasserie, uitgebaat door de inpandige Horeca Academie.

"Afbraak in strijd met wet"

Volgens de woordvoerder van het actiecomité, architect Joop ten Velden, is afbraak ook in strijd met de wet. „In 2016 zijn de gemeente en het rijksvastgoedbedrijf nog overeengekomen het ministerie te behóuden en er woningen en winkelruimte in te maken”, weet hij. „Bij de verkoop van het gebouw aan derden was dit een voorwaarde. Dat ontwikkelaar VORM, de huidige eigenaar, het nu met steun van de gemeenteraad wil afbreken, is strijdig met het aanbestedings- en privaatrecht.”

Leden van het Actiecomité, de werkgroep Monumenten en Vrienden van Den Haag in het bedreigde oud-ministerie. Derde van l. Joop ten Velden en tweede van r. Rupert van Heijningen. Ⓒ FOTO Jos van Leeuwen

De kwestie speelt weer op nu de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft voorstelgesteld om Post 65-panden, waartoe ook het oude ’SoZa’-departement behoort, versneld de monumentenstatus toe te kennen. „We willen voorkomen dat deze gebouwen verloren gaan en plaats moeten maken voor nieuwbouw zonder karakter’, aldus fractievoorzitter Robert Barker.

Sociologe prof. Christien Brinkgreve, biograaf van Herman Herzberger, is een van de initiatiefnemers van het protest. Ⓒ FOTO MICHEL SCHNATER

Het gemeentebestuur, gesteund door een raadsmeerderheid, is tot nu toe echter onverbiddelijk: „Er zijn diverse scenario’s onderzocht maar telkens luidde de conclusie dat het casco onbruikbaar is voor woningbouw”, aldus een woordvoerder. „Bovendien blijkt uit de berekeningen van de ontwikkelaar dat behoud van het pand, of delen ervan, economisch niet haalbaar is”.

Actievoerder en schrijver Adriaan van Dis heeft grote belangstelling voor moderne architectuur. Ⓒ FOTO DIJKSTRA BV

Of binnenkort tot sloop wordt overgegaan, is echter de vraag: „Dan vragen wij uitstel aan de rechter”, voorspelt secretaris Leo Dubbelaar van erfgoedwaakhond Vereniging Hendrick de Keyser. „Wij hebben een aanvraag ingediend om het ministerie te bestempelen als rijksmonument. En de uitspraak daarover laat nog wel even op zich wachten.” De oud-ministers hoeven zich dus voorlopig nog niet aan het gebouw vast te ketenen.