Audi maakt geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer

Audi, het luxe merk van de Volkswagen-groep, ontvouwt donderdag haar toekomstplannen aan de media.

Geen winst

Duesmann laat weten alleen de huidige bestaande verbrandingsmotoren nog aan te passen aan nieuwe emissierichtlijnen. Het stoppen van de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren komt sneller dan gepland, maar volgens Duesmann valt er nauwelijks milieuwinst meer te behalen op verbrandingsmotoren.

De Audi-topman kondigt verder aan dat het merk alles op alles gaat zetten om aan de uitstooteisen van de Europese Unie te voldoen en grote boetes te voorkomen. Het merk uit het Duitse Ingolstadt wil in vijf jaar twintig elektrische modellen op de markt brengen. Daar zitten naast de grote SUV e-tron en de dure e-tron GT sportwagen ook de kleinere betaalbare ’instapmodel’ SUV Q4 e-tron, die in april al wordt gepresenteerd. „Die moet voor veel mensen betaalbaar zijn”, zegt Duesmann. „De auto zal goed verkopen en zorgen voor flinke volumes.”

Net als de hele auto-industrie had Audi last van de coronapandemie. Audi verkocht in 2020 ruim 1 miljoen auto’s, 200.000 minder dan in 2019. De omzet daalde 10,2% naar €50 miljard en de winst zakte ruim 39% naar €2,7 miljard.