Audi ontwikkelt geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer

Audi, het luxe merk van de Volkswagen-groep, ontvouwt donderdag haar toekomstplannen aan de media. Het interview met Duesmann verscheen dinsdag gelijktijdig met de presentatie van de definitieve jaarresultaten over 2020 van moederbedrijf Volkswagen en exact een dag nadat VW zijn ambities voor elektromobiliteit bekendmaakte.

Geen winst

Duesmann laat weten alleen de huidige bestaande verbrandingsmotoren nog aan te passen aan nieuwe emissierichtlijnen. Het stoppen van de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren komt sneller dan gepland, maar volgens Duesmann valt er nauwelijks milieuwinst meer te behalen op verbrandingsmotoren.

De Audi-topman kondigt verder aan dat het merk alles op alles gaat zetten om aan de uitstooteisen van de Europese Unie te voldoen en grote boetes te voorkomen. Het merk uit het Duitse Ingolstadt wil in vijf jaar twintig elektrische modellen op de markt brengen. Daar zitten naast de grote SUV e-tron en de dure e-tron GT sportwagen ook het kleinere betaalbare ’instapmodel’ SUV Q4 e-tron, die in april al wordt gepresenteerd. „Die moet voor veel mensen betaalbaar zijn”, zegt Duesmann. „De auto zal goed verkopen en zorgen voor flinke volumes.”

In 2025 moet onder de nieuwe zogeten Euro 7-norm zowel de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof flink omlaag. VDA, de Duitse brancheorganisatie voor de auto-industrie, zei in november al dat de nieuwe normen in de praktijk een einde betekenen van de verbrandingsmotor. Manfred Schoch, voorzitter van de ondernemingsraad bij BMW, waarschuwde eerder dit jaar voor massa-ontslag als gevolg van de het aanhalen van de emissienormen.

Bekijk ook: Duitse autobanen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Audi heeft zich inmiddels volledig neergelegd bij de definitieve transitie naar elektrisch rijden. De autobouwer volgt hiermee de lijn van moederbedrijf Volkswagen. Die maakte maandag bekend extra te investeren elektromobiliteit.

Laadinfrastructuur

Daarbij ligt de focus niet meer alleen op de productie van elektrische auto’s, maar ook op batterijproductie en de uitrol van laadinfrastructuur. Volkswagen wil marktleider worden in elektromobiliteit en bouwt voor 2030 zes batterijfabrieken.

Daarnaast investeert de autoreus uit Wolfsburg €400 miljoen in een Europees laadnetwerk. gaat het verschillende samenwerkingen aan, zoals met brandstofreus BP en het Spaanse energiebedrijf Iberdrola aan tienduizenden (snel)laadstations door heel Europa.

Bekijk ook: Volkswagen wil Tesla van troon stoten met Europese batterijfabrieken

De totale Volkswagen-groep heeft afgelopen jaar 9,3 miljoen auto’s verkocht, 15% minder dan in 2019, waarmee de Japanse concurrent Toyota de Duitsers weer aflost als grootste autofabrikant ter wereld. De omzet daalde van €252,6 miljard in 2029 naar €222,9 miljard afgelopen jaar. Daarbij halveerde de winst bijna. Het operationeel resultaat kwam uit op €10,6 miljard.

Dieselschandaal

Daarmee valt de winstval voor Volkswagen mee, ondanks corona en de enorme investeringsverplichting die de transitie naar elektrisch rijden vereist. Volkswagen heeft eerder al €6,5 miljard gereserveerd voor de afwikkeling van het dieselschandaal, maar de Duitsers zouden dit bedrag gewoon kunnen betalen uit de netto cash flow over 2020.

Het concern werd in de eerste helft van het jaar net als de concurrentie snoeihard geraakt door de impact van de coronapandemie. In de tweede helft van 2020 krabbelde het bedrijf echter op en in het vierde kwartaal wist Volkswagen zelfs een plusje te boeken ten opzichte van de laatste drie maanden van 2019.

Luxe merk sterk

De prestaties van de Volkswagen-merken verschillen echter sterk. Daarbij bleken de luxe merken het best bestand tegen corona.

Met name Porsche heeft het goed gedaan. Het automerk beperkte het verkoopverlies tot 4% en wist afgelopen jaar 265.000 auto’s te sluiten. De omzet bleef zelfs stabiel op €26 miljard en de winst daalde een fractie tot €4 miljard. Porsche behaalde wel een omzetrendement van maar liefst 15,4%. Dat is fors hoger dan de 5,2% van de hele Volkswagen Groep.

„We zien dat Porsche een steeds meer geaccepteerder merk is”, verklaart Volkswagen-topman Herbert Diess het succes van het luxe merk.

Audi verkocht in 2020 ruim 1 miljoen auto’s, 200.000 minder dan in 2019. De omzet daalde 10,2% naar €50 miljard en de winst zakte ruim 39% naar €2,7 miljard.

Standaardmerken

De standaardmerken VW, Seat en Skoda hadden het heel wat moeilijker. Die merken zijn zowel in de zakelijke markt als particuliere markt hard geraakt door de impact van corona. Seat zag zijn winst van €445 miljoen over 2019 zelfs veranderen in een verlies van €339 miljoen.

Ook de truck- en bussendivisies merkten dat bedrijven de hand op de knip hielden. Het operationeel resultaat van Scania halveerde dan ook tot €748 miljoen. Het merk MAN boekte een verlies van €631 miljoen tegenover een winst van €402 in 2019.