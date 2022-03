Column: centrale bankiers zijn hun Poolster uit het oog verloren

Premium Financieel

Column: oorlog in Oekraïne is nieuwe klap voor globalisering

De oorlog in Oekraïne is bovenal een menselijke tragedie. Tegelijkertijd laat de crisis zich economisch voelen. Niet alleen vanwege de scherp oplopende energiekosten, maar ook omdat de oorlog bedrijven dwingt opnieuw na te denken over een ander businessmodel.