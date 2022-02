Fraudehelpdesk ziet schade ruim verdrievoudigen

Vooral ouderen zijn het slachtoffer van ’spoofing’. Zij trappen in telefoontjes van oplichters die zeggen namens de bank te bellen. Vaak is in het schermpje van de telefoon van de gedupeerde ook het nummer van de bank te zien, maar hangt er wel degelijk een crimineel aan de lijn.

De oplichter benadrukt vrijwel altijd dat er er sprake is een digitale bedreiging of fraude. Slachtoffers wordt daarom gevraagd al hun geld over te maken naar rekeningnummers die de fraudeur doorgeeft. Het zou gaan om ’kluisrekeningen’, ’veilige rekeningen’ of een variant daarop. In een enkel geval wordt naar inloggegevens van het internetbankieren gevraagd.

Soms weet de crimineel ook precies wat het huidige banksaldo en de laatste transacties van de slachtoffers zijn. In dat geval hebben de oplichters zichzelf mogelijk al toegang verschaft tot de bankrekening, bijvoorbeeld door phishing via een nep-betaallink. Mensen die erin trappen, raken volgens de Fraudehelpdesk vaak al hun geld kwijt.

’Enorm schrijnend’

„Dit is echt enorm schrijnend”, zegt directeur Marloes Kolthof. „Met name ouderen zien hun vaak moeizaam bij elkaar gespaarde centen in rook opgaan. Het kan gaan om behoorlijke bedragen. Soms om tienduizenden euro’s, maar voor iemand met alleen een AOW is €100 al te veel.”

Volgens Kolthof moet er veel meer worden gedaan om vooral ouderen weerbaarder te maken tegen deze oplichters. „Er moet veel meer geld naar preventie. Dat scheelt uiteindelijk niet alleen veel geld, maar vooral heel veel leed.”

De directeur van de Fraudehelpdesk waarschuwt dat een bank haar klanten nooit via telefoon, sms of email zal benaderen met het verzoek geld over te boeken of inloggegevens en pincodes te delen. „Als de bank denkt dat fraudeurs werkelijk toegang hebben tot uw bankrekening, zullen zij die rekening zelf blokkeren en daarna contact opnemen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Maak dus nooit op basis van een telefoontje of tekstbericht geld over.”