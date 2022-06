Vooruitblik beurzen: spanning om rentebeleid VS

Financieel

ABN Amro en Rabobank verwachten: ’Recessie nadert door inflatie’

De kans dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt stijgt. Volgens economen van ABN Amro is er momenteel veel sprake van tegenwind door de hoge inflatie, de oplopende rentes en de lockdowns in China. Rabobank-economen houden rekening met een milde economische recessie later dit jaar.