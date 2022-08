Streep door ontslag overbelaste werknemer Red Bull: ruim €60.000 mee

Binnenland

Zeker zes Haagse basisschoolklassen krijgen vier dagen les door personeelstekort

De kinderen in zeker zes basisschoolklassen in Den Haag gaan voorlopig vier dagen in de week naar school. Op de vijfde dag krijgen ze een programma zodat ze thuis les krijgen. Dat komt door het personeelstekort. Er zijn niet genoeg leraren, meldt de koepel van Haagse openbare basisscholen donderdag....