’Pas koek- en snoepverpakking huismerk aan’

In het bijzonder bij koekjes hebben supermarkten een grote rol te spelen, meent directeur Theo Heere van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). "Daar hebben ze 70 procent van de markt in handen." Hij hoopt dat de supermarkten snel meedoen met de afspraken. "Het duurt best een tijd voor een nieuwe verpakking ingevoerd wordt, dus er gaat wel een half jaar overheen voor consumenten iets merken."

De producenten van onder meer snoep en koek zijn bezig om hun verpakkingen aan te passen. Zo verkleinen ze de porties of de verpakking. Ook zetten ze duidelijker op de verpakking hoe groot één portie is. Heere erkent dat de sector daarmee niet sleutelt aan de ingrediënten. "Lekkere dingen zijn moeilijk te maken zonder suiker."

Volgens hem helpt bewustwording en een zachte duw in de richting consumenten echter ook. "Als er drie koekjes in een portieverpakking zitten, dan eet je ze alle drie op. Zijn het er twee per verpakking, dan is er een goede kans dat je maar twee koekjes eet."

Die portieverpakkingen hebben ook een keerzijde met meer plasticafval. "We leggen nu in eerste instantie de nadruk op gezondheid", aldus Heere. "Maar er wordt ook hard gewerkt aan verpakkingen die beter zijn voor het milieu."